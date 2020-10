Il Palermo ha un volto nuovo per la trasferta di Bisceglie, si tratta del neo acquisto Alberto Almici, terzino ex Hellas Verona. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione sulle aspettative che gravitano intorno al nuovo giocatore del Palermo.

Con ogni probabilità il terzino scenderà in campo contro il Bisceglie, così Boscaglia potrà tornare alla difesa a 4. Una carriera importante quella di Almici visto che per lui sarà l’esordio in Lega Pro, dato che ha giocato tutti gli anni in Serie B, sfiorando il sogno Serie A prima con l’Atalanta e poi con l’Hellas Verona.





Da Almici ci si aspetta tanto dato che 2 anni fa ha conquistato la Serie A con l’Hellas Verona e l’anno scorso ha lottato per il vertice con il Pordenone. Il giocatore potrà risultare un autentico asso nella manica per Roberto Boscaglia.