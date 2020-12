L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo:

«È lecito iniziare a puntare la prossima partita. Abbiamo avuto un filotto

importante, poi contro la Turris, nonostante un’ottima prestazione, siamo scivolati per un episodio, quindi dobbiamo pensare partita dopo partita –

spiega il tecnico -. Non è una frase fatta, ma per il nostro inizio di campionato noi abbiamo azzerato i bonus. Altri possono permettersi uno scivolone, noi no. Vogliamo i tre punti e daremo tutto quello che abbiamo

per la vittoria. Non dobbiamo disperdere le energie pensando

ad altre cose».





«Non credo alle squadre in difficoltà – continua -. Credo in quel che vedo e la Viterbese una squadra fisica, che sa anche giocare bene, conforza e velocità. Noi dobbiamo essere aggressivi, ma anche saper giocare al

calcio. Ognuno di noi deve sempre dare qualcosa in più. Vista da fuori vedo una squadra forte e immaginate una squadra reduce da una sconfitta casalinga come verrà a giocare qui».