L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Emanuele Pecorino, attaccante del Catania:



«Quello di lunedì – ammette il centravanti–è stato un momento che ricorderò a lungo. Tutti i giovani che cominciano a giocare a pallone e abitano nella mia città sognano di realizzare una rete nel derby con i rosanero. Io sono riuscito a farlo e mi sento un privilegiato. Sono felice per me, mi spiace per il pareggio. Nel finale abbiamo avuto anche le occasioni per firmare il 2-1. E mi spiace per il mio amico fraterno e concittadino

Kevin Biondi. Avrebbe meritato il gol anche lui perché ha dato l’anima ed è un giocatore di grande duttilità. Non perdiamoci d’animo e andiamo avanti

con fiducia».





«Rappresentare la squadra della mia città è un privilegio. Sono fortunato, ma devo imparare ancora molto. In questo senso, il confronto continuo con il tecnico Raffaele, mi aiuta ogni giorno di più».