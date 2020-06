L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla di operazione conclusa per quanto riguarda gli under in casa Palermo. Sono stati trovati accordi per Fallani, Peretti, Kraja, Langella e Silipo relativamente con Spal, Verona, Atalanta, Pisa e Roma. Manca soltanto la firma sui contratti che ci sarà non appena il Palermo sarà iscritto in serie C secondo la modulistica necessaria.