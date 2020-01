Il Palermo è alla ricerca del nuovo centro sportivo, i rosa al momento si allenano al “Tenente Onorato” di Boccadifalco, ma sognano una casa tutta loro. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione, con l’area dell’ex campo Rom che è stata scartata e l’area dell’Ippodromo anche, quindi il centro sportivo non sorgerà vicino al Barbera. Questo ha decretato l’incontro, durato circa un’ora, a Palazzo d’Orleans, sede della presidenza della Regione Siciliana, al quale hanno partecipato l’assessore al Territorio Toto Cordaro, il vicesindaco Fabio Giambrone, mentre per la società rosanero era presente l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola. Il Palermo ha fretta di costruire il centro sportivo, ma dagli incontri precedenti si era capito che sia per l’ex campo Rom che per l’ippodromo i tempi sarebbero stati biblici, la società di Dario Mirri invece vorrebbe arrivare a fine stagione con un nuovo centro sportivo capace di ospitare la prima squadra, le giovanili e la squadra femminile. Il Palermo adesso può attendere che il Comune pubblichi un bando per la superficie su un’altra area della città, oppure sondare qualche terreno privato o spostandosi in provincia.