Gazzetta dello Sport: “Napoli-Palermo. Pieno d’entusiasmo. L’effetto Conte riempie il Maradona”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma su Napoli-Palermo in programma domani.

In tre giorni, lo stadio Maradona accoglierà circa centomila tifosi, con il picco previsto tra la partita di Coppa Italia contro il Palermo e le sfide di campionato contro Monza e Como. L’entusiasmo per il Napoli di Antonio Conte ha riportato la passione dei tifosi a livelli altissimi, dopo un anno deludente. La politica dei prezzi accessibili ha contribuito a riempire lo stadio, con 44.000 biglietti già venduti per la sfida contro il Palermo, che vedrà una formazione rivoluzionata rispetto alla gara contro la Juventus.

Il Napoli ha l’opportunità di rompere il “tabù” della Coppa Italia, che negli ultimi anni ha portato solo delusioni, come l’eliminazione contro la Cremonese e la sconfitta con la Fiorentina. Questa stagione, senza impegni europei, la Coppa diventa cruciale per mantenere alta la competitività e dare spazio a giocatori meno utilizzati.

In Coppa, Conte sperimenterà una difesa a quattro con Caprile in porta, sostituendo l’infortunato Meret, e una formazione diversa per dare spazio a nuove soluzioni tattiche. L’obiettivo è superare il Palermo per raggiungere gli ottavi di finale contro la Lazio, mantenendo viva la possibilità di ulteriori appuntamenti importanti.