Il Mattino: “Napoli-Palermo. Il Maradona sarà stracolmo domani sera”

Anche se non si supererà il muro dei 50.000 spettatori, lo stadio Maradona offrirà comunque uno scenario suggestivo e carico di emozioni, simile a una notte di Champions, per il “derby del Sud” tra Napoli e Palermo. L’atmosfera sarà elettrica, con i tifosi partenopei pronti a sostenere la squadra in massa, nonostante la partita sia “solo” un sedicesimo di Coppa Italia. L’entusiasmo per il Napoli di Antonio Conte, unito alla passione storica dei tifosi, darà vita a un ambiente indimenticabile per questa sfida tra due delle città più iconiche del Mezzogiorno.

L’edizione odierna de “Il Mattino” si sofferma sulla gara tra Napoli e Palermo.

Il Napoli si appresta a vivere otto giorni elettrizzanti con tre partite in casa che potrebbero attirare fino a 140.000 spettatori al Maradona. Domani sera si inizia con il sedicesimo di finale di Coppa Italia contro il Palermo, seguito dalla sfida di campionato contro il Monza e si chiude la settimana con il Como. Nonostante la differenza di prestigio rispetto agli avversari e il fatto che queste non siano sfide di altissimo profilo, i tifosi del Napoli si stanno radunando in massa, spinti dal ritrovato entusiasmo per la squadra e, soprattutto, dal carisma del nuovo allenatore Antonio Conte.

Il “Maradona” non raggiungerà il tutto esaurito, ma si attende comunque un’affluenza significativa. Per la sfida di Coppa Italia contro il Palermo, sono previsti circa 50.000 spettatori, un dato sorprendente considerando che solitamente i sedicesimi di Coppa non attirano folle così numerose. Per il match contro il Monza, le vendite dei biglietti procedono bene, con circa 45-46.000 spettatori attesi, mentre per la sfida contro il Como la prevendita ha già registrato una forte domanda con 12.000 biglietti venduti nelle prime ore. È evidente che l’amore per il Napoli e il rinnovato entusiasmo per la squadra sotto la guida di Conte stanno trascinando i tifosi.

Questo crescente supporto è il risultato di una politica di prezzi accessibili da parte del club, che sta cercando di ricostruire il legame con i tifosi, spezzato durante la stagione deludente dell’anno scorso. Durante quella fase, molti abbonati avevano rinunciato a seguire la squadra nonostante avessero già acquistato i biglietti, ma ora c’è un clima completamente diverso. I tifosi sono pronti a riempire lo stadio per sostenere la squadra in ogni occasione.

Dal punto di vista dell’ordine pubblico, la partita contro il Palermo richiederà misure di sicurezza straordinarie, con circa 600 tifosi palermitani attesi a Napoli. Dopo le polemiche per l’esclusione dei tifosi napoletani dalla partita contro la Juventus a Torino e il ricorso vinto dall’avvocato Grimaldi, l’attenzione è alta, ma non sono previsti divieti eccezionali per l’afflusso allo stadio.

Antonio Conte, da parte sua, è entusiasta dell’affetto ricevuto dai tifosi, ma predica prudenza, evitando accuratamente di menzionare la parola “scudetto”, forse per scaramanzia. Il tecnico azzurro preferisce concentrarsi sul rendere il Napoli di nuovo competitivo ai livelli a cui i tifosi sono abituati, lavorando gradualmente per riportare la squadra ai vertici del calcio italiano.