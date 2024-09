Palermo, UFFICIALE: dal Melita arriva il giovane Andreas Vella

Il Palermo prosegue nel suo piano di crescita a lungo termine e annuncia un nuovo acquisto per la formazione Under 17. In rosanero arriva Andreas Vella, talentuoso calciatore proveniente dal Melita, una squadra maltese. Questo trasferimento è frutto della partnership instaurata tra il Palermo e il club maltese durante la scorsa stagione.

L’acquisizione di Vella rappresenta un passo ulteriore nella strategia del Palermo di investire nei giovani, cercando di creare una solida base di talenti da far crescere all’interno del settore giovanile rosanero. Il giovane calciatore si unirà alla squadra Under 17, che potrà beneficiare delle sue qualità per affrontare al meglio la stagione in corso.

Il club ha annunciato il nuovo arrivo tramite una storia su Instagram, dove ha celebrato l’affiliazione con il Melita e dato il benvenuto ufficiale a Vella: “Dal Melita al Palermo, frutto dell’affiliazione internazionale dell’anno scorso. Andreas Vella entra a far parte della famiglia rosanero e si unirà alla formazione Under 17. Congratulazioni e benvenuto”.

Questa collaborazione con il Melita conferma l’impegno del Palermo nel creare una rete internazionale per lo sviluppo dei talenti, consolidando il ruolo della società come punto di riferimento anche a livello giovanile. Andreas Vella rappresenta il primo frutto di questo accordo, e l’ambizione del club è di continuare su questa strada, mirando a scoprire e formare nuovi talenti per il futuro del calcio siciliano. La formazione Under 17 rosanero, dunque, si arricchisce di un giocatore dalle grandi prospettive, pronto a lavorare sotto la guida degli allenatori per migliorare e lasciare il segno nel panorama giovanile italiano.