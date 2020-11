L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Dario Mirri, presidente del Palermo, nel giorno del 120° compleanno del club:

«Il museo è il primo tassello duraturo che realizziamo, qualcosa che contrassegna in modo concreto l’appartenenza del tifoso al club. Spero che il prossimo tassello possa essere il centro sportivo. La classifica fa paura anche a me–ha aggiunto Mirri –.





Il Palermo non può perdere 3 partite su 4. Il Covid che ci ha travolto ha aggravato la situazione. Ma quando ci sono problemi, ci sono anche le soluzioni, ed è a questo che stiamo lavorando tutti assieme. Che così non vada bene è palese».



«Non so dire che Palermo ritroveremo – ha proseguito Mirri –: abbiamo 10 ragazzi che si sono sempre allenati e altri che si sono appena negativizzati, ma nessuno può avere certezze in questo senso.

Se la stagione è compromessa, non lo so. Da tifoso, sembra tutto un disastro, ma devastare sarebbe inutile, bisogna recuperare energie e coraggio. Sono convinto che la squadra troverà le risorse necessarie per risollevarsi».