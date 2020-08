L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla suggestione di Messi all’Inter. La famiglia Messi ha messo radici a Milano con un paio di investimenti immobiliari. Nel frattempo, a Barcellona sorge preoccupazione per il silenzio della “Pulce”. Per sognare Messi all’Inter non bastano i termini economici, ma deve scoccare la scintilla.