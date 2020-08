L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato della Lazio. David Silva è pronto a dire sì e la firma potrebbe sembrare una formalità. La proposta biancoceleste è di un triennale da una base di 3,5 milioni, per arrivare con vari bonus a 4 milioni di euro all’anno. La differenza è studiata con dei benefit che comprendono la possibilità di utilizzare un aereo privato per raggiungere periodicamente la famiglia in Spagna e un appartamento in pieno centro, tra piazza di Spagna e piazza Venezia.