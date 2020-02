L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla di due giovani esplosi in maglia rosanero. Questo è decisamente il momento di Peretti e Langella – scrive il quotidiano -. Da quando sono entrati, non sono più usciti dallo scacchiere di Pergolizzi ed entrambi hanno segnato nell’ultima gara vinta contro la Cittanovese. Il centrocampista nel girone di andata non era riuscito a trovare continuità nonostante fosse reduce dalla promozione in serie C conquistata con il Bari, mentre adesso sta riscrivendo il suo campionato con determinazione. Per Peretti invece si tratta di un libro ancora tutto da scrivere, visto che è alla sua prima volta con una “prima squadra” dopo un’intera trafila nelle giovanili del Verona. Adesso tenere fuori entrambi sarà difficile.