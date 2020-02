L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla dell’entusiasmo in casa Palermo dopo la vittoria contro la Cittanovese. Una festa dentro e fuori… dal pullman. È stato un ritorno dolcissimo quello del Palermo dalla Calabria, dopo la vittoria sulla Cittanovese. E quel pullman che percorre l’autostrada carico di facce allegre è un po’ la metafora di una squadra che ritenta un’altra fuga, dopo il nuovo allungo sul Savoia. Prima la foto di gruppo con molti giocatori all’interno del pullman (anche se è singolare che in questa non ci fosse neanche uno dei tre marcatori della sfida di domenica, Floriano, Langella e Peretti) e poi la festa dei tifosi all’imbarco dei traghetti. Il distacco cresce. Fumogeni e cori. Ecco come gli ultrà hanno accolto il pullman che trasportava il Palermo. Una scena ripresa dagli smartphone dei giocatori come Pelagotti e Martin.«E se ne va, la capolista se ne va», uno dei cori più gettonati. E i tifosi non vengono dimenticati nel messaggio pubblicato da Pelagotti su Instagram: «Portiamo a casa tre punti importantissimi su un campo molto difficile. Questa vittoria è tutta nostra. Siamo soli, noi, il nostro pubblico e la nostra splendida città di Palermo». «Leoni», il complimento ai compagni di Doda che freme per tornare in campo. «Carichi più che mai», scrive invece Vaccaro, mentre Langella commenta: «Che bello vincere».