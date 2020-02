L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della situazione in casa ACR Messina. La classifica parla chiaro, 30 punti, un misero più 6 sulla zona playout e un roboante -9 dalla griglia playoff. Karel Zeman – si legge – adesso è in bilico per forza di cose: la media punti (1,23) è la peggiore ottenuta fin qui dal tecnico nella sua carriera da allenatore.