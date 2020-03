L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma su un gesto shock avvenuto nel campionato di Eccellenza laziale. Un ex dirigente del Civitavecchia, forse per rancori personali, ha lanciato una bottiglia di acqua e benzina contro tecnico e calciatori della squadra. Per fortuna senza conseguenze. Il fatto è avvenuto prima di una gara e la polizia ha subito identificato l’autore del gesto.