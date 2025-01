Gazzetta dello Sport: “La Reggiana si scatena: preso Sosa, piace Kumi vuole De Luca-Quagliata. Le trattative del giorno in Serie B”

Come riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il mercato della Serie B si infiamma con i primi movimenti significativi. La Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo di Pietro Beruatto dal Pisa, il primo rinforzo per mister Semplici. Il terzino sinistro arriva in prestito con opzione di acquisto, in attesa che le cessioni liberino ulteriori posti in rosa. Tra i giocatori in uscita c’è Matteo Ricci, sondato dal Brescia, mentre sul tavolo delle trattative restano nomi come Mattia Valoti (Monza) e Federico Barba (Como).

Il Pisa, dal canto suo, accoglie Meister dal Rennes ma deve risolvere il rebus per la fascia destra. Le alternative principali sono Antonio Candela (Venezia, possibile scambio con Nicholas Bonfanti) e Luca Zanimacchia (Cremonese). Per sopperire nell’immediato alla mancanza di un vice Touré, è stato reinserito in lista Sussi.

Intanto, il Catanzaro sogna l’esterno Azzi del Cagliari, un’operazione complessa, mentre deve guardarsi dall’interesse del Frosinone per il centrocampista greco Ilias Koutsoupias.

Movimenti in difesa e attacco

La Reggiana ufficializza Joaquin Sosa, difensore uruguaiano del Bologna rientrato dalla MLS dopo l’esperienza al Montreal, mentre la Salernitana prosegue la sua campagna acquisti pescando in Sudamerica: dopo Lochoshvili, è vicina a chiudere per Juan Cruz Guasone dell’Estudiantes.

In attacco, il Bari continua a lavorare su Gastón Pereiro del Genoa e ha sondato Luca Vido proponendo uno scambio alla Reggiana. Quest’ultima, però, è attivissima sul mercato e potrebbe non accettare facilmente.