Calendario fitto e sprint finale: la Serie B riparte senza sosta. Si giocherà anche a Pasquetta e nelle altre feste

Come riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la Serie B si prepara a riprendere il cammino con 10 giornate consecutive che accompagneranno le squadre fino alla sosta prevista per il 22 marzo. Sarà un periodo cruciale per definire le ambizioni di promozione e le lotte per la salvezza, con i club chiamati a gestire al meglio questo tour de force.

Dopo la pausa, il campionato riprenderà con tre turni normali, per poi entrare nel vivo con un finale incandescente che concentra cinque giornate decisive in poche settimane:

34ª giornata: lunedì 21 aprile, nel giorno di Pasquetta;

35ª giornata: venerdì 25 aprile, nella festività della Liberazione;

36ª giornata: giovedì 1 maggio, Festa dei Lavoratori;

37ª giornata: domenica 4 maggio;

38ª e ultima giornata: venerdì 9 maggio.

Un calendario intenso che lascia poco margine di errore e che promette battaglie fino all’ultimo minuto, sia per le zone alte della classifica che per la corsa salvezza. Prepariamoci a uno sprint finale da vivere tutto d’un fiato.