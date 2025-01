Gazzetta dello Sport: “Riparte la corsa alla Serie A. Il Palermo dimostri di essere grande anche sul campo”

Il campionato di Serie B riparte domani, dopo una sosta che ha permesso alle squadre di riorganizzarsi e rinforzarsi in vista del rush finale. Come riportato da Nicola Binda per La Gazzetta dello Sport, il mercato, che chiuderà il 2 febbraio, giocherà un ruolo cruciale nel determinare gli equilibri di un campionato sempre incerto e competitivo.

La corsa alla Serie A

Il Sassuolo guida la classifica e ha sfruttato la pausa per ricaricare le batterie dopo un dicembre altalenante, chiuso con una sconfitta a Pisa e una vittoria sofferta contro il Cosenza. La squadra di Fabio Grosso debutta nel 2025 con una trasferta delicata sul campo della Salernitana, che, con il nuovo allenatore e una serie di acquisti come Corazza, Lochoshvili, Girelli, Cerri e Raimondo, punta a invertire la rotta.

Il Pisa di Inzaghi, galvanizzato dalla vittoria nello scontro diretto con la capolista, crede nella promozione diretta, mentre lo Spezia, pur in calo, potrebbe rientrare in corsa con lo scontro diretto del 24 gennaio. Intanto, il ritorno di Chichizola tra i pali rappresenta un importante tassello per i liguri.

Playoff e salvezza: tutto è possibile

Dal quarto posto occupato dalla Cremonese fino al Cosenza ultimo, ci sono appena 14 punti di distacco, un dato che sottolinea l’imprevedibilità della Serie B. Le neopromosse, con un bottino di 104 punti in 4 squadre dopo 20 giornate, stanno sorprendendo, ma ora arriva il momento più difficile, quello della conferma.

La Salernitana e la Sampdoria sono le due grandi deluse della prima parte di stagione. I campani, con una rivoluzione di mercato, cercano di risalire, mentre i blucerchiati devono interrompere la striscia negativa più lunga del campionato e sfruttare il mercato per invertire la tendenza. Beruatto è il primo passo, ma serve di più.

Il Palermo, invece, deve dimostrare di essere una grande non solo sulla carta, ma anche sul campo, mentre il Frosinone è chiamato a dare una svolta più convincente rispetto alle ultime giornate.

Il limbo delle incertezze

Con le distanze così ravvicinate, squadre come Modena, Bari, Brescia, Reggiana e Catanzaro navigano in una terra di mezzo, dove ogni risultato può trasformare la lotta per i playoff in una battaglia per la salvezza.

La seconda metà di stagione si preannuncia avvincente e imprevedibile. La Serie B, fedele al suo DNA, promette spettacolo fino all’ultima giornata.