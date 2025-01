Tuttosport: “Luperini a Bolzano. Vido per il Bari, tutte le trattative del giorno in Serie B”

Il calciomercato entra nel vivo con movimenti importanti sia in Serie B che in Serie C. Come riportato da Tuttosport oggi in edicola, la Sampdoria è protagonista con l’arrivo di Pietro Beruatto dal Pisa e punta a rinforzarsi ulteriormente con obiettivi mirati in difesa e attacco. Intanto, il Bari cerca di colmare il vuoto in attacco con Luca Vido, mentre la Salernitana prosegue la sua rivoluzione con nuovi innesti, tra cui il difensore Luka Lochoshvili.

Pietro Beruatto è un nuovo calciatore della Sampdoria. Il terzino sinistro classe 1998 arriva dal Pisa in prestito con diritto di riscatto e contratto fino al 2028. Ieri ha svolto il suo primo allenamento a Bogliasco e domani potrebbe esordire contro il Brescia. I blucerchiati sono a caccia di rinforzi sia in difesa che in attacco: i principali obiettivi sono Federico Barba (Como) e Alessandro Borelli (Brescia), mentre rimane vivo l’interesse per Andrea Petagna (Monza), senza escludere possibili sorprese. Sempre dal Pisa, è in stand-by l’affare Nicolas per la porta, mentre il ds Accardi lavora per portare Mattia Valoti dal Monza a centrocampo.

Il Bari, che ha urgente bisogno di rinforzi in attacco, punta su Luca Vido, 27 anni, attualmente alla Reggiana. In questa stagione ha totalizzato 16 presenze, 3 reti e 2 assist, e il club pugliese sta cercando di chiudere l’affare.

A Salerno continua la rivoluzione della squadra con una serie di nuovi arrivi: dopo Alberto Cerri, Raimondo, Corazza e Girelli, è il turno di Luka Lochoshvili. Il difensore georgiano, 26 anni, è stato preso in prestito dalla Cremonese fino a giugno. Inoltre, il neo ds Valentini sta sondando il terreno per Juan Cruz Guasone, 23 anni, difensore dell’Estudiantes e titolare fisso della squadra argentina.

Sul fronte Candela, il difensore 24enne sembra in bilico tra Pisa e Venezia, mentre la Cremonese tenta un inserimento dell’ultimo minuto. Intanto, la Reggiana ha ufficializzato l’arrivo di Joaquin Sosa, difensore italo-uruguaiano di 22 anni, in prestito dal Bologna dopo il rientro dall’esperienza nella MLS con il Montreal.

Il Cittadella si assicura il ritorno di Orji Okwonkwo, 26 anni, che aveva già giocato coi veneti nella stagione 2021/22. Fermato per doping e squalificato, ha poi ripreso a giocare, totalizzando 10 presenze con la Reggiana.

La Cremonese guarda alla Polonia per il giovane difensore Jan Ziolkowski, 19 anni, che si sta mettendo in evidenza nel Legia Varsavia.

Il Frosinone punta su Ilias Koutsoupias, 22 anni, centrocampista di proprietà del Catanzaro con 11 presenze all’attivo in questa stagione.

Infine, il Sudtirol risponde alle richieste di Fabrizio Castori, che chiede Gregorio Luperini, 30 anni, suo fedelissimo ai tempi del Perugia e attualmente al Catania. Da quest’ultimo è già arrivato a Bolzano il portiere lituano Adamonis.