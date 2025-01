Tuttosport: “200 milioni sul mercato. City, arrivano i rinforzi”

Pep Guardiola preferisce non sbilanciarsi sul mercato del Manchester City. «Non parlerò di mercato. Potete insistere quanto volete, ma non risponderò perché non conosco la situazione. Sono cosciente che dovremmo prendere qualcuno, ma non ne sono molto convinto. Tuttavia, in un momento come quello che stiamo attraversando questa stagione, con così tanti infortuni, potremmo essere obbligati a ingaggiare qualcuno, ma non ne parlerò», ha dichiarato il tecnico catalano.

Le sue parole lasciano intuire una situazione in divenire, ma dietro le quinte il City è pronto a mettere sul mercato una cifra vicina ai 200 milioni di euro per assicurarsi Omar Marmoush (80 milioni), Abdukodir Khusanov (50 milioni) e Vitor Reis (40 milioni). Resta inoltre aperta la ricerca di un centrocampista che possa rendere meno pesante l’assenza di Rodri, Pallone d’Oro in carica.

Le manovre degli altri grandi club

Sull’altra sponda di Manchester, Ruben Amorim, dopo aver dato l’ok alla cessione di Marcus Rashford, sta incontrando difficoltà nel tentativo di strappare Viktor Gyökeres allo Sporting Lisbona. Per questo, il tecnico sta valutando alternative come Randal Kolo Muani, che il Paris Saint-Germain potrebbe cedere per finanziare l’operazione Kvaratskhelia.

A proposito di Rashford, il Milan dovrà fare i conti con l’irruzione del Barcellona, che, secondo quanto riportato da Sport, avrebbe chiesto al Manchester United il prestito dell’attaccante inglese per sei mesi.

Davies verso il rinnovo con il Bayern Monaco

Brutte notizie per il Real Madrid sul fronte Alphonso Davies. Il Bayern Monaco sembra essere riuscito a convincere il laterale canadese a rinnovare il proprio contratto. Il ds bavarese Max Eberle ha confermato: «Non è un segreto che stiamo parlando con gli agenti dei giocatori i cui contratti stanno per scadere». L’accordo con Davies dovrebbe portare a uno stipendio di 15 milioni di euro a stagione.