Lupo: «Osti è un dirigente navigato, non sentirà la pressione di una piazza come Palermo»

Fabio Lupo, intervistato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, ha commentato il momento del Milan, definendolo positivo ma ancora prematuro per parlare di una “rinascita” definitiva, nonostante le recenti vittorie. Ha lodato il coinvolgimento di tutti i giocatori nelle fasi di gioco, evidenziando l’impronta di Conceição. Lupo ha anche sottolineato che il Milan dovrà rinforzare centrocampo e difesa durante il mercato invernale. Sui movimenti di mercato in Serie A, Lupo ha osservato che tutte le big si stanno muovendo con decisione: la Juve cerca soluzioni offensive, il Napoli un difensore e l’Inter potrebbe rivedere la propria strategia dopo la recente sconfitta. Ha escluso un possibile addio di Kvaratskhelia al Napoli, sottolineando che il club farà di tutto per trattenerlo. In Serie B, Lupo ha parlato di Carlo Osti al Palermo, sottolineando che il club siciliano si muoverà con esperienza e senza paura della pressione della piazza. Ha anche escluso che Berardi lasci il Sassuolo, ritenendo che il giocatore preferisca rimanere nella sua attuale squadra.

Ecco le sue parole:

Cosa ha portato di nuovo Conceicao? «Sicuramente un coinvolgimento da parte di tutti in tutte le fasi della partita».

Si aspetta rinforzi dal mercato? «Credo che qualcosa a centrocampo e in difesa qualcosa il Milan dovrà fare».

Oltre il Milan che mercato vede? «Tutte si stanno muovendo in maniera decisa e senza risparmiarsi nulla. La Juve sta cercando di risolvere il problema offensivo; il Napoli sta cercando di rinforzarsi mettendo dentro un difensore. La sconfitta dell’Inter qualcosa ha determinato. Vedo un mercato vivo».

Kvaratskhelia partirà? «Non credo. Sono convinto che il Napoli farà di tutto per tenere quello che è per la squadra e il tecnico un calciatore importantissimo».

Serie B: che manovre si aspetta? «Carlo Osti è un dirigente navigato, non sentirà la pressione della piazza: il Palermo cercherà di muoversi, come Marco Valentini a Salerno e mi aspetto un mercato di livello».

Berardi resterà a Sassuolo? «In lui ha sempre prevalso la voglia di rimanere. E credo che prevarrà anche in questo caso».