Vuoi venire con me in Arabia? Nedved porta via dalla Juve il suo prediletto: 20 milioni di euro a stagione

Pavel Nedved se lo porta con sé in Arabia Saudita, che colpo dalla Juventus: per lui 20 milioni di euro a stagione

Da pochi giorni è ufficialmente iniziata la sua nuova avventura come nuovo direttore sportivo dell’Al-Shabab, club saudita che punta decisamente in grande. Pavel Nedved è pronto nuovamente a stupire tutti.

All’ex vicepresidente della Juventus il compito di costruire una squadra vincente che, nel corso degli anni, possa dire la sua in tutte le manifestazioni in cui parteciperà.

Per costruire una squadra top, ovviamente, si concentrerà prevalentemente sul calciomercato. Anche questo di gennaio dove potrebbe piazzare qualche colpo importante.

Non in una squadra qualunque, ma proprio quella in cui ha scritto pagine importanti, sia da calciatore che da vicepresidente. Ovviamente ci riferiamo al team bianconero. Nella lista dei desideri spicca il nome del prediletto.

Juventus, stai attenta: Nedved pronto a piazzare il colpo dell’anno

Tra il dire ed il fare c’è di mezzo…Pavel Nedved. L’ex nazionale della Repubblica Ceca è pronto ad intromettersi in una delle trattative più complicate dell’anno, ovvero quella che dovrebbe portare al rinnovo di Dusan Vlahovic con la “Vecchia Signora”. Fino a questo momento non è stato ancora trovato un accordo tra le due parti per un contratto che andrà in scadenza il 30 giugno 2026. La volontà della Juventus è quella di trattenerlo, a patto però che si riduca il suo stipendio già importante.

Attualmente l’ex Fiorentina percepisce un ingaggio di 12 milioni di euro (netti) a stagione. Decisamente troppi per la dirigenza che sta cercando di limitare tutti i costi possibili della società. Il serbo, insieme al suo agente, non ha alcuna intenzione di indietreggiare e non cambia assolutamente idea. Le richieste di mercato per lui di certo non mancano. Non solo dai top club esteri, ma anche dall’Arabia Saudita dove, appunto, l’Al-Shabab è pronto a tentare l’assalto con una offerta a dir poco irrinunciabile.

Che sgarro alla Juventus, Nedved ci prova per il bomber: offerta impossibile da rifiutare

Il primo colpo dell’Al-Shabab potrebbe seriamente essere l’acquisto dell’attaccante classe 2000. Non è da escludere che il team saudita possa provare ad inserirsi nella trattativa, tra il calciatore ed i bianconeri, per quanto riguarda il rinnovo.

A quanto pare Nedved, pur di convincerlo ad accettare la destinazione saudita, è disposto ad offrirgli un contratto da 20 milioni di euro a stagione. Ovviamente netti. Una di quelle offerte difficili da poter rifiutare.