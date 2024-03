Gazzetta dello Sport: “Italia, guaio muscolare per Lucca. Niente esordio per l’ex Palermo”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’Italia e i problemi fisici dell’ex rosanero Lorenzo Lucca.

Sarà per la prossima volta, ma è uno stop che fa male ai progetti azzurri. Lorenzo Lucca è indisponibile per Ecuador-Italia, colpa di un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Non avrebbe senso rischiarlo, ma spiace tantissimo a Spalletti che avrebbe voluto testare il centravanti dell’Udinese come vice Scamacca in prospettiva Europeo.

Abbraccio all’Adidas Lucca era comunque ieri mattina allo store Adidas della Quinta Strada, al bagno di folla per gli azzurri con i quasi 500 tifosi italiani che hanno preso d’assedio il negozio e intonato cori per la Nazionale e per la Juve. Alcuni di loro erano in attesa dalle quattro di mattina malgrado la pioggia insistente ieri a New York. La nuova maglia bianca ha debuttato a Fort Lauderdale contro il Venezuela, oggi si giocherà in blu classico. Anche il c.t. Spalletti s’è concesso all’abbraccio della folla:

«Adidas è stata l’icona di alcune epoche calcistiche più indimenticabili, tutti ricordiamo palloni mitici come il Tango. La sua grandezza è stata essere sempre al passo con i tempi, ha innovato come un grande allenatore che modula spazio e tempo per proporre gioco e dominare la partita. Materiali e design Adidas sono sempre all’avanguardia».