L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie B. Il Crotone ha definito l’arrivo di Armenteros. Con lui è in arrivo anche Capezzi. Il Livorno è riuscito a portare a casa i primi rinforzi. Dal Bari sono stati prelevati Ferrari e Awua. Il club toscano sta cercando di riportare in Italia il difensore Simic. L’Entella accoglie il pupillo Chajia, mentre Sernicola va ad Ascoli. La Cremonese ha definito l’arrivo di Celar della Roma. Oggi lo Spezia firma l’arrivo dal Verona di Vitale e Di Gaudio. Il Venezia deve rimpiazzare Di Mariano e pensa a Capone del Perugia. In Serie C, il Monza acquista Machin dal Pescara, mentre il Gozzano tessera lo svincolato Garofalo. Nel Girone C, l’Avellino ottiene Rizzo dal Livorno, Joao Silva si trasferisce dal Trapani al Bisceglie.