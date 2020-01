L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie A. La Fiorentina ha chiuso per la punta Kouamè e Duncan. Scatto a centrocampo per Amrabat del Verona. In difesa è stato chiesto Criscito al Genoa, che sua volta ha sondato la Spal per Igor. Il club ligure si rinforza con Iago Falque e Iturbe. Si tratta per il prestito di sei mesi per Sottil della Fiorentina. Prima giornata a Cagliari per Pereiro. Il West Ham è sempre più concreto per Nandez e ha pronta un’offerta da 40 milioni di euro. Il Parma ha pronto il rilancio per Caprari della Samp e ha chiuso per Radu. Il Lecce ha concluso per l’arrivo di Ismajli. La Spal avanza per Castro. La Samp ha sondato il terreno con la Juve per il prestito di Pjaca. Il Verona ha l’ok per il prestito di Dimarco dall’Inter.