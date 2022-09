L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla giornata di serie B giocata nel weekend.

Prima fuga, o meglio chiamiamola fuitina , di questa strana coppia di tecnici, Inzaghi e Clotet. Comandano loro, Pippo e Pep, ed è giusto così. Perché nel mare magnum della B, dove può succedere tutto e il contrario di tutto, dopo 6 giornate quei due hanno dimostrato idee chiare, solidità difensiva e la possibilità di attingere a un discreto concentrato di qualità in avanti. Forse la rosa della Reggina (miglior attacco e miglior difesa) sembra più profonda rispetto all’altra capolista, ma si vedrà più avanti. E’ troppo presto per giudicare un campionato che a volte ci costringe a emettere giudizi parziali spesso poi contraddetti dopo pochissime partite. Intanto c’è una bussola con cui orientarsi.

Se Brescia e (soprattutto) Reggina hanno numeri importanti, alle loro spalle si fa largo il Bari di Mignani (unica imbattuta). Non è una sorpresa vera e propria perché la Bari come viene chiamata dai suoi appassionatissimi tifosi è squadra ben costruita, ottimamente guidata e ha alle spalle un club solido. E, ultima ma non ultima, Bari è una piazza caldissima che ha fame di calcio. Assieme al Bari c’è il Frosinone di Grosso ricco di giovani talenti e qualche veterano, apparentemente più costante della scorsa stagione (in casa 3 su 3). Un’altra squadra che promette bene. Come sta crescendo il Parma di Pecchia che il torneo lo vorrà rivincere e ha rilanciato Inglese: in B può fare la differenza.