L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla suggestione di mercato in casa Inter. Papà Messi sbarca a Milano e tifosi sognano in grande. Jorge Messi trasferirà la base dei suoi affari in città nel mese di agosto. Ma con la proprietà Suning niente può essere definito impossibile, anche se l’argentino guadagna 50 milioni di euro a stagione.