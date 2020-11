L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul futuro di Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter.

Il danese a gennaio andrà a via, una sconfitta per tutti. Il valore aggiunto non si è mai visto. Il tecnico non lo reputa titolare.





Nell’ultima sessione di calciomercato si era fatto avanti il PSG, insieme a Bayer Leverusen ed Herha Berlino. Offerte che, però, l’Inter aveva rifiutato. Non è escluso che i parigini possano tornare alla carica nelle prossime settimane.