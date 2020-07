L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si è soffermata sulla delicata situazione in casa Inter. Dopo gli ultimi non certo esaltanti risultati ottenuti dai nerazzurri, si vocifera una spaccatura interna tra Conte e lo spogliatoio. Si parla di un possibile esonero del tecnico, opzione che potrebbe essere esclusa soprattutto per motivi di natura economica, visto lo stipendio importante del tecnico. In più si aggiunge il fatto che la società ha puntato tutto su Conte con lo scopo di poter competere sia in Italia che in Europa. Non va dimenticato che l’Inter ha chiuso l’acquisto di Hakimi, per il quale Conte si è speso in prima persona. Di sicuro, il prossimo mercato sarà decisivo, con il tecnico che chiederà di ritoccare pesantemente l’organico: un difensore centrale, due centrocampisti, un esterno sinistro e un paio di attaccanti. Se le strade tra Conte e l’Inter dovessero separarsi, chi siederebbe sulla panchina nerazzurra? Tra gli allenatori liberi c’è Massimiliano Allegri: è naturale pensare che possa essere lui, in caso di strappo del tecnico, la prima scelta di Marotta.