Il Paris Saint Germain ha tutta l’intenzione di confermare Mauro Icardi anche per la prossima stagione, i parigini proveranno a fare un’offerta per l’acquisto a titolo definito dell’attaccante argentino di proprietà dell’Inter. Secondo quanto riporta “La Gazzetta dello Sport” nella trattativa potrebbe rientrare una punta ex Palermo, ovvero Edinson Cavani, per far abbassare il prezzo del cartellino di Icardi, valutato dall’Inter 70 milioni di euro. Il tutto si deve concludere entro il 31 maggio, passato questo termine il Psg dovrebbe cominciare tutto daccapo. Un possibile ostacolo potrebbe essere quello dell’ingaggio, dato che l’attaccante uruguayano percepisce 12 milioni di euro all’anno, cifra che l’Inter non si può permettere. Per tornare in Italia l’ex rosanero dovrebbe ridursi il 40% del suo stipendio attuale, in maniera tale da rimanere nel tetto dei 7,5 milioni di euro dell’Inter. Da battere inoltre, c’è la concorrenza dell’Atletico Madrid, che è molto interessata al giocatore.