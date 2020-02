L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla “rivincita” di Pergolizzi. Le prime sette partite del nuovo anno hanno certificato che la mano dell’allenatore palermitano c’è e si fa sentire. E pazienza se il Palermo non gioca un calchio champagne, i rosa hanno conquistato 5 vittorie consecutive, frutto delle scelte coraggiose di Pergolizzi. Sulla base del bagaglio d’esperienza del girone d’andata, ha cercato di non ripetere gli stessi errori. Dalla gara col Marsala in poi si è visto come un tecnico può essere determinante anche con i cambi. Il tecnico è sempre stato pronto a riprendersi i fischi, lasciando i complimenti ai giocatori. Peretti, Langella, Silipo e Lucca sono stati gli innesti su un impianto già importante. Inoltre, ha saputo risolvere l’emergenza, applicando una vena camaleontica alla squadra con il passaggio dal 3-5-2 al 4-3-3.