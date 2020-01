L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della situazione in casa Palermo dopo il pareggio contro il San Tommaso. Il pareggio sui titoli di coda del Savoia ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti, ma anche aumentato il rammarico per non aver vinto con il San Tommaso per un gol evitabile a 5’ dalla fine. Il Palermo resta a+3 sui campani e Pergolizzi sulla sua panchina, anche se è difficile ipotizzare che, in caso di arrivo a un punto del Savoia, sarebbe accaduto qualcosa. Perché Rinaldo Sagramola si trova in Argentina e tornerà soltanto a fine settimana e in società non si muove foglia senza l’amministratore delegato. Non sarebbe accaduto nulla, inoltre, pure per la netta presa di posizione a difesa del tecnico del patron Mirri. Nel frattempo c’è una piazza che è insorta contro il tecnico palermitano, secondo i tifosi l’unico responsabile della maxi frenata.