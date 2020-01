L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla della situazione in casa Palermo dopo il pareggio contro il San Tommaso. Pergolizzi ha certamente le sue colpe, avendo sbagliato le due partite chiave della stagione con Savoia e Acireale – si legge -. In trasferta il Palermo ha il neo di avere pareggiato in casa dell’ultima, la Palmese, e della penultima, il San Tommaso. Anche il Savoia ha frenato su un campo ostico. Inoltre, il Palermo è reduce da una vittoria in casa e un pareggio fuori, perfetta media inglese e binario giusto per la promozione. C’è delusione per i tredici punti di vantaggio sul Savoia masticati strada facendo, questo sì, ma scagliarsi unicamente contro il tecnico è troppo facile. Perché in campo vanno i giocatori, fallire calci di rigori e gol facili o non fare quanto gli viene chiesto dal tecnico implica un ragionamento più ampio che investe tutte le componenti. La squadra è regredita, bloccata mentalmente per difetto caratteriale.