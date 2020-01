L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla del clima dopo il pareggio del Palermo contro il San Tommaso. Sul banco degli imputati posti a sedere ce ne sono ormai pochissimi. L’accusato numero uno della crisi del Palermo è l’allenatore Pergolizzi, ma non vengono risparmiati presidente e società. Il malumore serpeggiava da settimane, ma dopo il pari a San Tommaso il web si è scatenato. Solo sulla pagina ufficiale del Palermo ci sono più di 700 commenti di tifosi e in tanti esprimevano lo stesso pensiero, chiedendo la testa di Pergolizzi. Sulla squadra invece nessuna discussione. «Sono sempre stato un sostenitore di Pergolizzi, ma adesso basta. La squadra non gioca, non crea e soprattutto non tira in porta», scrive Manuel Stagno. «Pergolizzi out, la pazienza è finita, non si possono fare questi risultati con certe squadrette», commenta Roberto Schiavo. «Complimenti a questa società che,per tenere questo allenatore, è pronta a rimanere in D e ha già dissipato tutto l’amore e l’entusiasmo che era riuscita a ricreare», scrive Giuseppe Pecoraro. Gli fa eco Salvatore Galluzzo: «L’entusiasmo non l’hafatto perdere l’allenatore,bensì la società a tenerlo». Va giù duro anche Calogero Partigno: «Il Palermo non è una squadra. Servono una punta, un terzino e un allenatore…e forse anche un presidente». Mentre Nicola Bellia scrive:«Mirri e Di Piazza assolutamente inadeguati…Solo chiacchere». E c’è anche chi,come Salvo Cartuccio, ha nostalgiadel passato: «Rimpiango Zamparini chea avrebbe esonerato alla seconda partita questo allenatore. Ma come fa questa società a non rendersi conto che non è in grado di allenare il Palermo? Mirri si sta facendo un autogol da solo»