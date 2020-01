L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’emergenza del Palermo. L’infortunio di Doda è meno grave del previsto e ne avrà per almeno 30-40 giorni. I problemi in difesa per Pergolizzi per la gara con il Roccella restano e non sono di poco conto, vista anche l’indisponibilità di Vaccaro dopo l’espulsione di sabato. Il tecnico è costretto a inventarsi qualcosa per consentire l’impiego di un over in più, Bechini che sulla carta sarebbe l’unico baby nel ruolo di esterno difensivo, finora non è stato ritenuto al’altezza. Se a destra è scontato l’utilizzo di Peretti, a sinistra è necessario l’impiego di Accardi. L’obbligo di quattro under costringerà Pergolizzi a sacrificare un over. L’ipotesi che stravolgerebbe meno l’assetto più collaudato sarebbe quella con Fallani in porta al posto di Pelagotti, in questo modo nel 4-3-3 resterebbe tutto invariato sia a centrocampo che nel tridente offensivo. La terza alternativa comporterebbe modificare l’assetto offensivo, proponendo un vertice al ridosso di due punte. Gli indiziati per un ruolo sulla trequarti sono il solito Kraja oppure Ambro che andrebbero ad agire alle spalle di una coppia offensiva che non potrebbe prescindere da Felici. Ci sarebbe anche una quarta soluzione, ma implicherebbe un passaggio al 3-5-2 con Pelagotti in porta, Peretti, Lancini e Crivello in difesa, Kraja, Martin e Ambro a centrocampo con Langella e Martinelli sugli esterni e Felici e Ricciardo, oppure Floriano in attacco.