L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni del responsabile tecnico del Catania Guerini: «Abito a Catania da vent’anni,

ho sposato una catanese – parla Guerini dopo l’incarico – per me è una grande responsabilità e un onore immenso. Il nuovo corso del Catania merita successo per il lavoro che è stato portato avanti con una corsa

contro il tempo continua. Avevo voglia di rientrare in un mondo che è stato

mio e che ho vissuto per 50 anni. Oggi, a 66 anni, rientro con un entusiasmo enorme, con la voglia di collaborare alla realizzazione, per esempio, di una scuola giovanile che possa avere una propria identità. Usare la parola pazienza, nel calcio, spesso diventa scomodo. Ma il Catania ha una società nuova, un allenatore nuovo, arriveranno giocatori nuovi. Costruiamo un metodo di lavoro efficace. I tifosi che mi incontrano chiedono sempre ai rossazzurri di sudare la maglia. Io spero anche che il calcio che verrà proposto possa far divertire, soddisfacendo l’orgoglio di una piazza che storicamente ha spinto la propria squadra verso risultati importanti. E non mi riferisco solo alle otto stagioni che il Catania ha vissuto in Serie A».