L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla speranza del Foggia di essere ripescato in Serie C. C’è attesa per capire l’esito del processo relativo alla presunta combine tra Bitonto e Picerno, che potrebbe aprire la strada della terza serie al Foggia.

Nel frattempo sono state predisposte tutte le attività necessarie per gli adempimenti prescritti, al fine di ottenere la licenza nazionale per l’ammissione al campionato professionistico.