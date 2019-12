L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla del “decennio della serie A”. C’era Mourinho sulla panchina dell’Inter nel primo lunch match della serie A, gli anni dieci del calcio italiano sono iniziati con Balotelli e la rete a Sorrentino. Ai giorni nostri invece, c’è Lukaku che ha chiuso il decennio sbattendo il pallone all’incrocio contro il Genoa. Nel 2010 il 7 della Juventus era Salihamidzic, mentre adesso c’è un mostro sacro come Cristiano Ronaldo. Il miglior attaccante del decennio con 125 reti è Totò Di Natale, che ha messo nel 2016. Nel 2010 il Palermo era in serie A con Cavani, mentre oggi la compagine rosanero milita in serie D.