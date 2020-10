L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Trapani. E’ la fine di un ciclo. Dopo l’assenza a Catanzaro, il club verrà estromesso dalla Serie C. Profonda amarezza nella tifoseria: «Sono distrutto, non ho parole – confessa Fabio Croce, assiduo frequentatore della curva nord – Secondo me era una morte annunciata, non mi sorprende. Fa malissimo poiché è finita un’epoca. Non so cosa ci riserverà il futuro, personalmente non credo molto alle cordate, lo spero. L’unica cosa che ci potrebbe salvare sarebbe un altro miracolo alla Morace, ma non credo che un treno così passi un’altra volta». Il sindaco Tranchida «Dalle ceneri provocate da speculatori e squali che solcano il mare del calcio professionistico–ha detto – il Trapani ripartirà con umiltà dalla D ma con dignità, facendo tesoro di quanto accaduto, evitando che speculatori possano mettere le mani sul Trapani e sulla dignità della città. Vedremo, col Comitato, quale strada adesso intraprendere».