L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Palermo. Resta aperto il discorso sull’attaccante che alla fine molto probabilmente non arriverà. Anche se un altro elemento potrebbe far comodo nel corso della stagione. Piccolo, per esempio, si è svincolato dalla Cremonese due giorni fa. Forse sarebbe opportuno farci un pensierino.