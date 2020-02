L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul blitz della Guardia di Finanza al centro sportivo di Torre del Grifo, sede della Finaria che controlla anche il Catania. Sono stati acquisiti documenti di un’azienda agricola, di un istituto di vigilanza, di un albergo. Non c’è stato fino a oggi sequestro di beni economici, ma solo l’acquisizione di documenti. E’ stato individuato anche un fondo con 30 milioni di euro depositato in Lussemburgo. Pulvirenti è indagato per bancarotta fraudolenta. Inoltre, gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania hanno messo a setaccio lo studio di un commercialista di Messina e la sede di un legale internazionale a Roma. Hanno ricevuto la perquisizione domiciliare anche il rappresentante legale Carmelo Sapienza e il dirigente Francesco Cipolla, e poi il rappresentante legale dell’azienda Agricola, Santi Pulvirenti, il presidente e il consigliere del Cda di Finaria e del Catania, Davide Franco e Giuseppe Davide Caruso.