L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul mancato approdo dell’ex rosa Viviano all’Inter. Handanovic è vicino al rientro, così, salvo colpi di scena, l’estremo difensore non sarà tesserato. L’Inter ha voluto tenere in caldo un’opzione. E fino a ieri non aveva comunicato allo svincolato la propria decisione.