L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Pasquale Marino, ex rosa e attualmente allenatore dell’Empoli. La scorsa estate ha sfiorato il Palermo: lo doveva allenare in B ma non è stato iscritto «Mi è spiaciuto, non è un grande momento per il calcio siciliano. Mancano gli imprenditori, soprattutto locali, che abbiano voglia di rischiare».