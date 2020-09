Gazzetta dello Sport: "Il Bari si rinforza in Calabria. Celiento, De Risio e D’Orazio"

L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” parla di un Bari che guarda in Calabria per rinforzarsi sul mercato. Luigi De Laurentiis – scrive il quotidiano – sta per chiudere un poker di movimenti sull’asse calabrese.

Il difensore destro Daniele Celiento (26) e il centrocampista Carlo De Risio (29) sono vicini ai galletti.

Cambia la sinistra, ecco Tommaso D’Orazio, 30 anni abruzzese e teatino, il laterale sinistro voluto da Auteri è svincolato, dopo 4 stagioni a Cosenza: due anni fa D’Orazio è stato una delle pedine fondamentali del club calabrese che conquistò la promozione in B.