All’inizio dell’emergenza Coronavirus in Italia Zlatan Ibrahimovic è tornato in Svezia. L’attaccante vive in un Paese che ancora non è blindato, ma il problema non è questo, nella sua tenuta l’attaccante ha lo spazio per allenarsi, correre e vivere, quasi, normalmente. Ibra si allena senza problemi, ma alla ripresa potrebbe avere dei problemi per via del fisico potente e pesante. Zlatan appena possibile è tornato in Svezia, ma l’ha fatto per stare vicino alla famiglia. Ibra intanto sta cercando di capire cosa fare della sua carriera. Il Milan ha contattato Ralf Rangnick senza informare i manager dell’area tecnica. Ibrahimovic, che al Milan è arrivato soprattutto in virtù del corteggiamento di Boban e Maldini, è rimasto colpito dagli eventi. Zlatan sta pensando a cosa farà dopo. L’attaccante, scrive l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, si fa delle domande. Quali giocatori,quali piani, quali obiettivi? Restare a fare da tutor alla squadra di domani può essere interessante anche per lui in un futuro incerto.