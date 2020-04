L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sugli ipotetici risvolti in caso di stop definitivo ai campionati. Chi andrebbe in Europa? Si potrebbe considerare il merito sportivo. Niente ranking Uefa storici, niente titoli nobiliari. La parola magica sarebbe “classifica”. In Italia è in ballo soltanto il settimo posto, gli altri sono sicuri. E così il Verona potrebbe aspirare alla qualificazione, a discapito di Milan e Parma.