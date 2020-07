L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Mattia Rossetti, ex attaccante di Catania e ACR Messina, che prossimamente firmerà un contratto con l’Acireale: «Mi fa piacere vestire la maglia granata, mi onora l’interessamento di mister Pagana e del direttore Chiavaro nei miei confronti. So che quando erano a Siracusa in C, mi cercarono a

più riprese, idem l’anno scorso, pertanto spero di non deluderli. Tra i giocatori conosco Arena e De Felice. Puntiamo alla vittoria non c’è dubbio, se l’obiettivo è fare meglio dell’anno precedente, facile capire come l’Acireale, terzo l’anno scorso, punti dritto alla promozione»