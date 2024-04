Gazzetta dello Sport: “Gran finale: Pecchia, scatta il contro alla rovescia. Palermo, poi Lecco. La A all’orizzonte”

Il Parma è a pochi passi dalla conquista della serie A. Su questo è incentrato l’articolo dedicato oggi sulla Gazzetta dello Sport al club gialloblù che oggi affronterà il Palermo.

Fabio Pecchia, intervenuto in conferenza stampa, sembra adottare un approccio molto pragmatico e orientato all’esperienza nel suo ruolo di allenatore del Parma. È consapevole dell’importanza di mantenere un equilibrio tra l’entusiasmo del momento e la necessità di rimanere concentrati sul presente, evitando di lasciarsi trascinare troppo dalle fantasie sulla promozione.

«Quante partite mancano alla fine del campionato? Cinque. E dunque ci sono in palio quindici punti. Non è il caso di fare conti. lo dico: zero calcoli e andiamo in campo per vincere. Questa dev’essere la nostra filosofia».

Fabio Pecchia non veste i panni del ragioniere e non studia il calendario per capire quando, dove e come il suo Parma potrebbe raggiungere la promozione. E’ l’esperienza a guidarlo, e anche la consapevolezza che un gruppo giovane come quello che ha a disposizione deve vivere con leggerezza il momento, lasciarsi trascinare dall’entusiasmo e non volare troppo con la fantasia. Situazione inevitabile, però, che la gente di Parma qualche calcolo abbia cominciato a farlo.