L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle principali trattative in Serie B e C. C’è un caso Pettinari: il Trapani non ha mai pagato il riscatto al Lecce, che quindi attende il giocatore il quale però avendo chiesto la messa in mora potrebbe svincolarsi a giorni. Il Vicenza ufficializza Jallow dalla Salernitana, il Brescia dopo Ragusa può prendere Di Gaudio (Verona, pure lui reduce dalla A con lo Spezia). Entella vicina a due innesti: Morosini (Brescia) e Mazzocco (Spal, ex Pordenone).

In Serie C: Altobelli approda a Catanzaro. Per il Palermo c’è l’ex Brescia Somma. Orlando va alla Juve Stabia.