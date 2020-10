L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul caso relativo alla presentazione di Cionek, ex Palermo e ora nuovo calciatore della Reggina. Nel video si ricorda il momento in cui ha sventato una rapina in una tabaccheria nel centro di Ferrara. Si vede Cionek prendere un caffè in un bar e un rapinatore puntare una pistola verso un cameriere. Alla vista del difensore, il corpulento personaggio scappa a gambe levate, salvo poi ritornare dentro il bar, mirare al proprietario e sparargli, con tanto di caduta cinematografica dell’uomo dietro al bancone. A quel punto appare una scritta: «Sei senza difesa senza Cionek», rappresentato come una sorta di impavido eroe senza macchia e senza paura. C’è chi non ci trova niente di male e chi ha reagito con sdegno. In basso il video in questione:

😎 "ADESSO VI DIFENDO IO!" 🎥 Luca Rovito #ThiagoCionek #ANewBeginning Pubblicato da Reggina 1914 su Lunedì 28 settembre 2020